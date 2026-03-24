EDC México 2027: Precio de boletos y preventa para el Autódromo Hermanos Rodríguez

El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival México, mejor conocido como EDC México 2027 confirma su regreso en concierto para el año siguiente con fechas ya incluidas, aunque aún sin su cartel de artistas.
Por lo que el EDC México 2027 tendrá lugar el fin de semana de los días 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.
Preventa de boletos para EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez
El EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez ya tendrá preventa de boletos para los fans, la cual es especial.
Ya que el festival de música EDC México 2027 arranca sus preparativos con su preventa Future Owl, misma que se distingue con precios bajos, según los organizadores.
Las fechas de preventa de boletos Future Owl para EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se realizará en los días siguientes y de esta forma:
- Venta Beyond: 24 de marzo 2026 desde las 9:00 am y con códigos bancarios
- Preventa Priority: 24 de marzo 2026 a partir de las 11:00 de la mañana, con códigos bancarios
- Preventa Banamex: 25 de marzo 2026 a las 2:00 pm
- Venta General y taquillas del Palacio de Deportes: 26 de marzo 2:00 de la tarde
Precios de boletos para EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Por ahora, EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez han revelado el precios de boletos para su etapa Future Owl, los cuales serán de la siguiente manera:
- Abono General Future Owl: $4,315.20
- Abono Comfort Pass Future Owl: $5,099.60
- Abono Banamex Plus Future Owl: $8,491.20
Para el Abono Comfort Pass los beneficios VIP son:
- Acceso a todas las zonas y beneficios
- Ingreso exclusivo y sin esperas
- Baños premium
Mientras lo que los beneficios VIP que incluye el Abono Banamex Plus serán:
- Áreas VIP dedicadas para ver el escenario
- Zonas chill VIP exclusivas
- Barras VIP exclusivas
- Acceso VIP prioritario
- Baños VIP premium
- Estaciones de recarga VIP sin efectivo
- Puntos de venta de merch VIP exclusivos