El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival México, mejor conocido como EDC México 2027 confirma su regreso en concierto para el año siguiente con fechas ya incluidas, aunque aún sin su cartel de artistas.

Por lo que el EDC México 2027 tendrá lugar el fin de semana de los días 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.

EDC México 2027: Precio de boletos y preventa para el Autódromo Hermanos Rodríguez (EDC México 2027)

Preventa de boletos para EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez ya tendrá preventa de boletos para los fans, la cual es especial.

Ya que el festival de música EDC México 2027 arranca sus preparativos con su preventa Future Owl, misma que se distingue con precios bajos, según los organizadores.

Las fechas de preventa de boletos Future Owl para EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se realizará en los días siguientes y de esta forma:

Venta Beyond: 24 de marzo 2026 desde las 9:00 am y con códigos bancarios

Preventa Priority: 24 de marzo 2026 a partir de las 11:00 de la mañana, con códigos bancarios

Preventa Banamex: 25 de marzo 2026 a las 2:00 pm

Venta General y taquillas del Palacio de Deportes: 26 de marzo 2:00 de la tarde

EDC México (@EDC_MEXICO / X )

Precios de boletos para EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Por ahora, EDC México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez han revelado el precios de boletos para su etapa Future Owl, los cuales serán de la siguiente manera:

Abono General Future Owl: $4,315.20

Abono Comfort Pass Future Owl: $5,099.60

Abono Banamex Plus Future Owl: $8,491.20

Para el Abono Comfort Pass los beneficios VIP son:

Acceso a todas las zonas y beneficios Ingreso exclusivo y sin esperas Baños premium

Mientras lo que los beneficios VIP que incluye el Abono Banamex Plus serán: