El cantautor uruguayo Jorge Drexler estará de regreso a México con un concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que presta atención que te tenemos los detalles de fecha, preventa y precios de boletos para ver a Jorge Drexler en el Auditorio Nacional; esto es lo que debes tener en cuenta:

Fecha: Sábado 20 de febrero del 2027

Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 pm

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 24 de marzo 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 25 de marzo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precios: En breve

Jorge Drexler: Precio de boletos para el Auditorio Nacional (Ocesa )

Jorge Drexler regresa a México en 2027

El regreso del músico uruguayo Jorge Drexler a México es oficial, sin embargo los fans deberán esperar para verlo en concierto hasta 2027.

Jorge Drexler estará presentándose en el Auditorio Nacional como parte de su tour de conciertos Gira Taracá 26-27.

La venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.