Winona Riders anunció que se reprograma su concierto en Foro Puebla, la agrupación asegura que todo “fue un golpe bajo”.

La esperada visita de la banda argentina Winona Riders a la CDMX tendrá que esperar todavía más.

Winona Riders reprograma concierto en Foro Puebla

A través de redes sociales, Winona Riders confirmó que su show en el Foro Puebla CDMX se reprogramaba.

El concierto de Winona Riders, ahora será el viernes 25 de septiembre en el mismo recinto. Originalmente, ocurriría el viernes 8 de mayo.

“Gente de México, por razones de organización que nos exceden, la fecha de mañana en Foro Puebla va a reprogramarse para el 25 de septiembre en el mismo lugar. Fue un golpe bajo, pero todo sea para poder llevar la experiencia WR completa y como se debe. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. Muchas gracias y disculpen de corazón las molestias.” Winona Riders

Winona Riders reprograma concierto en Foro Puebla (@winona.riders / Instagram)

En su mensaje, los Winona Riders expresaron que “fue un golpe bajo”.

Evidenciando que el problema tuvo que ver con la organización y las intenciones de la banda de llevar su experiencia como debe ser.

Hay que señalar que Winona Riders ha destacado por las experiencias que dan en vivo donde fusiona música psicodélica, el noise y el krautrock.

Además, por su trato directo con la audiencia y tocar tanto como sea posible, por lo que su decisión fue complicada, de acuerdo a los señalado en su comunicado.

Fans enfurecen tras anunciar que el concierto de Winona Riders en el Foro Puebla fue reprogramado

Luego de anunciarse que que el concierto de Winona Riders en el Foro Puebla fue reprogramado, los fans enfurecieron.

Muchos lamentaron el cambio de fecha del evento, ya que tenían todo listo para ver a la agrupación argentina en vivo.