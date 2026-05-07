Si quieres tu reembolso de boletos del concierto de Winona Riders, acá te decimos cómo pedirlo paso a paso.

A través de redes sociales, la banda Winona Riders anunció que su concierto en el Foro Puebla se reprograma del 8 de mayo al 25 de septiembre de 2026 en el mismo recinto.

Así puedes pedir paso a paso tu reembolso de boletos del concierto de Winona Riders

Los boletos para el concierto de Winona Riders serán válidos para la nueva fecha y no se debe hacer ningún cambio.

Para los fans que quieran el reembolso, este será vía Ticketmaster. Solo se debe seguir este paso a paso:

Ingresa a tu cuenta Ticketmaster

Utiliza el botón de ayuda para enviar tu solicitud

Incluye nombre del titular de la tarjeta utilizada en la compra y número de referencia de tu orden

Así iniciará tu proceso de reembolso, el cual se “realizará a la misma tarjeta con la que efectuaste la compra”, de acuerdo con Ticketmaster.

Winona Riders (@winona.riders / Instagram)

El tiempo estimado para que el pago se acredite es de 20 a 30 días naturales posteriores a la solicitud y tendrá mucho que ver con la institución bancaria.

En el caso de compras en taquilla del evento o Centros Ticketmaster, el reembolso se hace presentando:

Boleto original, sin alteraciones ni enmendaduras

En el punto de venta donde realizaste la compra

El pago se acredita dentro de los 90 días naturales al anuncio de la reprogramación del concierto

Vía redes, los Winona Riders lamentaron la situación, argumentando problemas en la organización para llevar su espectáculo de rock psicodélico como acostumbran.

“Fue un golpe bajo, pero todo sea para poder llevar la experiencia WR completa y como se debe”, sentenció la banda.