El video oficial de “Where She Goes”, la nueva canción de Bad Bunny, incluyó a Frank Ocean y hasta a Ronaldinho.

A finales de 2022, Bad Bunny provocó sentimientos encontrados entre sus fans, pues les agradeció por convertirlo en el cantante más exitoso del mundo en ese año, para luego darles una mala noticia.

Bad Bunny anunció en Instagram que se tomaría todo 2023 para sí mismo, lo que implicaba su retiro temporal.

Pese a ello, Bad Bunny no ha dejado de estrenar música, colaboraciones y hasta novia super modelo -aunque se diga que ese romance es más falso que un billete de 30 pesos-, lo que tiene saltando de gusto a sus fans.

Bad Bunny (Especial / Especial)

En ‘Where She Goes’, Bad Bunny deja a un lado el reggaetón para incursionar en el ‘Jersey Club’

Para seguir consintiendo a sus admiradores, Bad Bunny estrenó este jueves 18 de mayo el video oficial de “Where She Goes”, su nuevo sencillo que incluye varias sorpresas.

La primera es que, Bad Bunny ha cumplido su palabra de seguir haciendo música en español, a pesar de que el título del tema y otras pistas apuntaban a que debutaría con una canción interpretada cien por ciento en inglés.

La segunda sorpresa del Conejo Malo en el video oficial de “Where She Goes” es que ha tomado distancia del trap y del reggaetón, los ritmos que lo llevaron al top de la música mundial.

Bad Bunny (@badbunnypr / Instagram)

Al respecto, un comunicado compartido por RIMAS, disquera de Bd Bunny, señaló:

“(La canción) fusiona a la perfección Jersey Club con elementos sutiles de dembow para crear un ritmo hipnotizante”

El Jersey Club es un estilo de música electrónica-dub con hip-hop, que es tendencia en Estados Unidos.

Bad Bunny incluye en su nuevo video a Ronaldinho y Frank Ocean

La última sorpresa de Bad Bunny y quizá la que más vistas le hará ganar a su videoclip es la presencia de grandes estrellas en diferentes ámbitos, como:

Ronaldinho

Frank Ocean (con quien compartió cartel en el Festival de Coachella

Dominic Fike

Lil Uzi Vert

Sabrina Zada

¿Por qué Bad Bunny salió del retiro y estrenar “Where She Goes”?

El video oficial de “Where She Goes” fue dirigido por STILLZ y se grabó en un área desértica de California, en Estados Unidos.

¿Por qué Bad Bunny lanzó nueva música cuando anunció su retiro temporal a finales de 2022?

En una reciente entrevista, el cantante dijo que hace unos 8 o 9 meses le entregaron la melodía, pero decidió guardarla hasta hace unas semanas, cuando recordó que la tenía, se puso a escucharla y comenzó a cantar la letra.

La canción le pareció tan buena que de inmediato se dispuso a grabarla y decidió lanzarla simplemente porque disfrutó mucho haciéndola, lo que dijo, desea repetir de aquí en adelante, hacer múica simplemente porque le gusta.