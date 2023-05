¿A qué hora y dónde escuchar Where She Goes? La nueva canción de Bad Bunny que se especula que formará parte de un nuevo álbum discográfico.

Desde hace unos días, Bad Bunny, de 29 años de edad, está sorprendiendo a sus fans anunciando su nuevo sencillo: “Where She Goes”.

Bad Bunny compartió un adelanto de lo que sería su nueva canción a través de sus redes sociales, y confirmó que hoy sería su estreno oficial.

Hace un mes se estrenó su colaboración con Grupo Frontera “unx100to”, la cual fue muy bien recibida por sus seguidores a pesar de las bajas expectativas que tenían algunos.

Ahora, Bad Bunny se renueva para traer más música para sus fans a pesar de que hace algunos meses informó que se tomaría un descanso.

Bad Bunny (Especial / Especial)

A esta hora y aquí puedes escuchar la nueva canción de Bad Bunny “Where She Goes”

Bad Bunny reveló a través de sus redes sociales que su nueva canción “Where She Goes” se estrena el jueves 18 de mayo.

Estamos a muy pocas horas de conocer el lanzamiento musical, ya que el nuevo tema de Bad Bunny se estrenará a las 18:00 hrs, tiempo del Centro de México.

Siguiendo el enigma que es Bad Bunny, hasta el momento no ha revelado en qué plataformas de música se encontrará disponible.

Bad Bunny (Agencia México)

Por lo que se pudo escuchar en el adelanto, “Where She Goes” será una canción en español conservando la esencia latina que caracteriza a Bad Bunny.

“Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mi Yo se que fue una noche normal Que no se vuelve a repetir Tal vez, en ti quise encontrar lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir…” Bad Bunny

¿Bad Bunny revelaría nuevo álbum discográfico? Esta sería la pista

Bad Bunny al parecer estará lanzando nueva música en este 2023, después del gran éxito que obtuvo con su álbum “Un verano sin ti”.

Además de regalar a sus fans un adelanto de su nueva canción “Where She Goes”, también compartió un misterioso tweet que poco después eliminó.

En este tweet se puede ver una lista con 13 temas que él denominó “Palo” y junto a él un emoji de fuego.

Ante esto, muchos seguidores han interpretado que viene un nuevo disco de Bad Bunny para este año.