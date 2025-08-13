Christian Nodal -de 26 años de edad- se sinceró sobre su vida privada y su matrimonio en una entrevista exclusiva a Adela Micha en YouTube.

Aquí te compartimos el horario de estreno en México y en qué canal de YouTube se podrá ver la entrevista a Christian Nodal de Adela Micha.

Horario y canal para ver la entrevista a Christian Nodal de Adela Micha en YouTube

Te dejamos el horario y canal para ver la entrevista a Christian Nodal de Adela Micha en YouTube:

Fecha: Miércoles 13 de agosto 2025

Hora de estreno: 20:00 horas (centro de México)

Canal: La Saga en YouTube de Adela Micha

Christian Nodal cantante. (Agencia México)

Adela Micha, destacada periodista mexicana, está por lanzar un bombazo con el estreno de su entrevista con Christian Nodal en Youtube.

Siendo una de las charlas de “Un día una voz” más esperadas en el mundo de la farándula.

La expectativa de la entrevista con Christian Nodal viene desde el interés que ha suscitado su vida privada recientemente.

De acuerdo con el adelanto compartido en redes, Christian Nodal abordará temas sobre su vida amorosa.

El cantante ofrecerá impactantes confesiones que están provocando reacciones entre los seguidores y la prensa.

Adela Micha (Adela Micha Instagram @adelamicha )

Adela Micha comparte adelanto de la entrevista con Christian Nodal en Youtube

Christian Nodal ofreció una entrevista a Adela Micha para el programa “Un día una voz” del canal La Saga, que desde antes de salir está generando polémica.

En sus redes sociales, Adela Micha compartió un adelanto de lo que será la plática completa con Christian Nodal.

En el adelanto se puede escuchar hablar a Christian Nodal sobre los rumores de su vida amorosa, de su hija Inti, su relación con Cazzu y Ángela Aguilar.

Christian Nodal también abordó su reputación de mujeriego y como ha vivido los constantes señalamientos en su contra.

“La gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto”, confesó Christian Nodal en entrevista.