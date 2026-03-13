La banda irlandesa de indie rock Two Door Cinema Club confirma su regreso, con concierto en México 2026 para verlos en el Pepsi Center de la CDMX.

Y a los fans de Two Door Cinema Club ya les tenemos los detalles de precio de boletos, preventa y fecha del concierto en el Pepsi Center:

Fecha: Jueves 15 de octubre de 2026

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta fans: 17 de marzo a las 10:00 de la mañana

Preventa Banamex 18 de marzo desde las 10:00 am

Venta Spotify: 19 de marzo comenzado a las 10:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Pepsi Center: 20 de marzo arrancando a las 10:00 am

Boletos: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Además de la CDMX, Two Door Cinema Club también se presentará el 13 de octubre en Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León, la venta de boletos será la misma que para el Pepsi Center.

Two Door Cinema Club (Ocesa)

Two Door Cinema Club celebra su 15 aniversario en el Pepsi Center

El Pepsi Center será el recinto para celebrar con los fans el 15 aniversario de Two Door Cinema Club.

La distribución de lugares para la venta de boletos para el concierto de Two Door Cinema Club ya se conoce, siendo de la siguiente forma:

Banamex VIP

General:

Box Superior

Sección C

Personas con discapacidad

Mapa Pepsi Center (Ocesa)

Para la venta en taquillas, el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.