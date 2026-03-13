Mac DeMarco en el Estadio Fray Nano: Precio de boletos, preventa y fecha del concierto

El cantautor canadiense Mac DeMarco está de regreso a México con un concierto en el Estadio Fray Nano de la CDMX.
Y si no te quieres perder de ver en vivo a Mac DeMarco en el Estadio Fray Nano, te dejamos los detalles de precio de boletos, preventa y fecha del concierto a continuación:
- Fecha: 6 de noviembre 2026
- Sede: Estadio de Baseball Fray Nano
- Hora: 7:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Venta de boletos: Ya activa
- Boletera: Fever
- Precio de boletos:
- General: $850.00
- Fase I - General: $950.00
- Fase II - General: 1,150.00
- VIP: $1,300.00
- Fase I - VIP: $1,450.00
- Fase II - VIP: $1,800.00
Mac DeMarco celebra 20 años de carrera en el Estadio Fray Nano
El Estadio Fray Nano será el lugar para celebrar los 20 años de carrera musical del canadiense Mac DeMarco con sus fans de México.
Esto como parte de su gira de concierto México Tour 2026 de Mac DeMarc con fechas además del Estadio Fray Nano en:
- Guadalajara: 8 de noviembre – C4 Concert House
- Monterrey: 12 de noviembre – Showcenter Complex
- Los Cabos: 14 de noviembre – El Ganzo
- Tijuana: 20 de noviembre – Antiguo Cine Bujazán
- Ensenada: 22 de noviembre – Centro Cultural Riviera
Recuerda que el Estadio Fray Nano se ubica en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.
Las estaciones de Metro CDMX más cercanas para llegar son Mixihuca y Velódromo.