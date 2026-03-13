El cantautor canadiense Mac DeMarco está de regreso a México con un concierto en el Estadio Fray Nano de la CDMX.

Y si no te quieres perder de ver en vivo a Mac DeMarco en el Estadio Fray Nano, te dejamos los detalles de precio de boletos, preventa y fecha del concierto a continuación:

Fecha: 6 de noviembre 2026

Sede: Estadio de Baseball Fray Nano

Hora: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Venta de boletos: Ya activa

Boletera: Fever

Precio de boletos:

General: $850.00 Fase I - General: $950.00 Fase II - General: 1,150.00 VIP: $1,300.00 Fase I - VIP: $1,450.00 Fase II - VIP: $1,800.00

Mac DeMarco en el Estadio Fray Nano: Precio de boletos, preventa y fecha del concierto (Fever )

Mac DeMarco celebra 20 años de carrera en el Estadio Fray Nano

El Estadio Fray Nano será el lugar para celebrar los 20 años de carrera musical del canadiense Mac DeMarco con sus fans de México.

Esto como parte de su gira de concierto México Tour 2026 de Mac DeMarc con fechas además del Estadio Fray Nano en:

Guadalajara: 8 de noviembre – C4 Concert House

Monterrey: 12 de noviembre – Showcenter Complex

Los Cabos: 14 de noviembre – El Ganzo

Tijuana: 20 de noviembre – Antiguo Cine Bujazán

Ensenada: 22 de noviembre – Centro Cultural Riviera

Recuerda que el Estadio Fray Nano se ubica en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

Las estaciones de Metro CDMX más cercanas para llegar son Mixihuca y Velódromo.