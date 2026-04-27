La banda británica de rock alternativo, Travis está de regreso a México con dos fechas en concierto para este mismo 2026.

Así que presta atención que a los fans de Travis les tenemos los detalles de fechas, boletos y preventa para sus conciertos en México, a continuación lo que debes saber para no perdértelos de ver:

Lunes 12 de octubre 2026 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León

Miércoles 14 de octubre 2026 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta fans 28 de abril 2026 a las 11:00 de la mañana, previo registro en travisonline.com

Preventa Banamex: 30 de abril desde las 11:00 am

Venta general y taquillas de los recintos: 1° de mayo 2026 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster y eTicket

Precio de boletos: Sin revelarse

Travis en México: fechas, boletos y preventa (OCESA)

Travis de regreso a México en el Pepsi Center WTC

La CDMX será parte del regreso de la banda escocesa Travis con concierto en el Pepsi Center WTC para gusto de los fans y seguidores del rock alternativo.

La venta de boletos para los conciertos de Travis tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Recuerda que deseas ahorrarte los cargos de boletos, las taquillas del Pepsi Center WTC se ubican en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.