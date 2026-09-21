TOMORA es el nombre del dueto creado por Tom Rowlands de The Chemical Brothers y Aurora, quienes ya tienen su primer álbum que presentarán en un concierto en la CDMX.

Si te interesa ir al concierto de TOMORA en CDMX, a continuación te daremos todos los detalles, incluyendo la fecha y preventa de boletos.

Fecha del concierto de TOMORA en CDMX

El concierto de TOMORA en CDMX será el próximo 26 de marzo de 2027, siendo de los primeros espectáculos musicales del próximo año

El show será en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, ubicado en Añil 467, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX.

Para los fans, la presentación será muy especial, pues tocarán su álbum debut, “Come Closer”, el cual es considerado uno de los mejores dentro del género.

Debido al tamaño del recinto, se espera que sea una presentación íntima del álbum, solo para los seguidores de este proyecto tan interesante.

Hay que señalar que algunos fans no están de acuerdo con el recinto, pues consideran que es muy pequeño, además de que no lo consideran adecuado para conciertos.

Preventa del concierto de TOMORA en CDMX

La preventa del concierto de TOMORA en CDMX se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Venta Club de Fans: 22 de septiembre a las 10:00 a.m.

Preventa Banamex: 24 de septiembre a las 10:00 a.m.

Venta General: 25 de septiembre a las 10:00 a.m.

Los boletos de TOMORA en CDMX estarán disponibles en el servicio Ticketmaster, así como en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Con excepción de la venta de Club de Fans, la cual será solamente en línea.

TOMORA (@tomoraofficial)

Precio de boletos del concierto de TOMORA en CDMX

De momento, no hay un precio para los boletos del concierto de TOMORA en CDMX, se espera que se den a conocer en las próximas horas.

Debido al recinto, solo se vendarán boletos de zona general.

Asimismo, se estima que el precio de los boletos rondará entre los 1,500 a 3 mil pesos, si es que se liberan dos zonas “generales” o alguna clase de pase VIP.