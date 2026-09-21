Humberto Rodríguez Terrazas, conocido como Humbe llega a la Arena CDMX en concierto único, para el gran cierre de su gira Dueño del Cielo Tour.

Así que toma nota que ya les tenemos los detalles de fecha, preventa y boletos para el concierto de Humbe en la Arena CDMX:

Fecha: Jueves 3 de diciembre 2026

Sede: Arena CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Fan: 23 y 24 de septiembre a las 11:00 am

Venta general y en taquillas: 25 de septiembre a las 11:00 de la mañana

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Humbe llega a la Arena CDMX: fecha, preventa y boletos (Humbe )

Dueño del Cielo Tour de Humbe cierra en la Arena CDMX

La Arena CDMX será la sede para el cierre de la gira Dueño del Cielo Tour de Humbe por lo que promete ser un concierto inolvidable para los fans.

Para la venta de fans, los seguidores deberán estar atentos a las redes sociales de Humbe para obtener el código de acceso exclusivo.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.