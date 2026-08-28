Debido a la alta demanda, Omar Courtz sumó nuevas fechas. El cantante de Puerto Rico ofrecerá seis conciertos en México.

El primer evento de Omar Courtz está programado para el 28 de octubre de 2026 y se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, de la CDMX. Aún hay boletos.

La venta general inició formalmente este viernes a las 11 a.m. por Ticketmaster, sin restricciones bancarias.

De realizar la compra vía internet, deberán ingresar al portal de la boletera y posteriormente elegir sus lugares, enseguida estarán en la fila virtual para concretar el proceso.

Aún hay boletos para el concierto de Omar Courtz del 28 de octubre en Palacio de los Deportes (Ticketmaster)

Omar Courtz abre nuevas fechas en el Palacio de los Deportes

Para sorpresa de sus fans, Omar Courtz, de 28 años, ofrecerá un tercer concierto en el Palacio de los Deportes. Este se llevará a cabo el 29 de octubre de 2026. Al igual que el primer evento, iniciará a las 8 de la noche.

La venta general para las conciertos que forman parte de la gira “Por Si Mañana No Estoy Tour”, ya inició. Los accesos pueden adquirirse en línea por Ticketmaster a estos precios:

Pista: $2,046

Nivel B: $3,075

Nivel C: $2,643

Nivel D: $1,190

Nivel E: $1,054

La sorpresa es aún mayor: habrá un tercer concierto programado para el 3 de noviembre de este año y en el mismo recinto.

La venta de los boletos se realizará en distintas fases:

Venta Beyond: 31 de agosto a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: 31 de agosto a las 2:00 p.m.

Preventa Banamex: 1 de septiembre a las 11:00 a.m.

Venta General: 2 de septiembre a las 11:00 a.m.

Omar Courtz ofrecerá tres conciertos en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

Fechas de los conciertos que Omar Coutz ofrecerá en México

Serán seis conciertos los que Omar Courtz llevará a cabo en México: tres en CDMX, uno en Guadalajara y dos en Monterrey: