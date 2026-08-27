The Mars Volta tendrá un concierto en el Pepsi Center y estos son los precios de los boletos, fecha y preventa.

La banda rock estadounidense The Mars Volta regresa a México y estas son las fechas de venta de boletos para el Pepsi Center:

Fecha del concierto: domingo 29 de noviembre de 2026

Lugar: Pepsi Center

Preventa Banamex: 1 de septiembre a las 11:00 a.m.

Venta general: 2 de septiembre a las 10:00 a.m.

Boletera: Ticketmaster

Telonera: Kianí Medina

The Mars Volta tendrá dos conciertos en México a finales de noviembre, uno será en el festival Tecate Comuna en Puebla el 28 de noviembre en el Foro Cholula.

The Mars Volta tendrá un concierto en el Pepsi Center (X/@ocesa)

The Mars Volta en el Pepsi Center: precio de los boletos

El 29 de noviembre The Mars Volta dará un concierto individual en el Pepsi Center, un día después de su participación en el Tecate Comuna.

Estos son los precios de los boletos para The Mars Volta:

General: 1,289 pesos

Corona Lounge: 2,827 pesos

Box superior: 1,686 pesos

Sección C: 1,512 pesos

Discapacitados: 1,512 pesos

La venta de los boletos será a través de Ticketmaster y habrá 3 meses sin intereses en tarjetas de crédito Banamex a partir de compras de 3 mil pesos.

El Pepsi Center se ubica en Dakota sin número, colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez y la estación de Metrobús más cercana es Poliforum de la Línea 1.

The Mars Volta (Instagram/@themarsvolta )

The Mars Volta regresa con dos conciertos en México

Previo a su concierto en el Pepsi Center en la CDMX, The Mars Volta se presentará en el festival Tecate Comuna 2026.

Dicho festival se realiza en Cholula Puebla y la presencia de The Mars Volta en el lineup del Tecate Comuna sorprendió a sus fans, siendo uno de los conciertos más esperados.

El Tecate Comuna se realizará el sábado 28 de noviembre en el Foro Cholula y los boletos ya están disponibles en E-ticket.