Omar Courtz ofrecerá un par de conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. A un mes de llevarse a cabo el primero de estos eventos, programado para el 28 de octubre, el interés por su vida privada va en aumento.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él:

¿Quién es Omar Courtz? Cantante de Puerto Rico

Joshua Omar Medina Cortés, conocido artísticamente como Omar Courtz, es un cantante y compositor de Puerto Rico. El reguetón, trap y R&B, son sus géneros musicales favoritos.

Omar Courtz (@omarcoutz / Instagram)

¿Qué edad tiene Omar Courtz? Cantante de Puerto Rico

Omar Courtz nació en Carolina, Puerto Rico, el 11 de octubre de 1997 por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Quién es la esposa de Omar Courtz? Cantante de Puerto Rico

Omar Courtz no está casado y tampoco tiene novia.

En los últimos meses ha sido vinculado sentimentalmente con la cantante De La Rose, de 24 años; sin embargo, ambos aseguran ser amigos.

¿Qué signo zodiacal es Omar Courtz? Cantante de Puerto Rico

Omar Courtz nació bajo el signo zodiacal de Libra.

Omar Courtz (@omarcoutz / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Omar Courtz? Cantante de Puerto Rico

Omar Courtz no tiene hijos.

¿Qué estudió Omar Courtz? Cantante de Puerto Rico

Omar Courtz estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, institución a la ingresó por medio de una beca que obtuvo como atleta de pista y campo.

Omar Courtz (@omarcoutz / Instagram)

¿En qué ha trabajado Omar Courtz? Cantante de Puerto Rico

Antes de dedicarse de lleno a la música, Omar Courtz trabajó en una tienda de ropa llamada Change, frecuentada por artistas del género urbano.

En 2017 publicó en SoundCloud su primera canción “Volvemos otra vez”.

En 2018 publicó su primer EP titulado “Invierno”.

En 2020 firmó con el sello discográfico Mr.305, donde trabajó al lado de Pitbull, de 45 años.

Ha lanzado dos álbumes de estudio: