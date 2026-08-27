Bruno Mars, cantante estadounidense suma un quinto concierto para México en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

La nueva fecha de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros será para el viernes 11 de diciembre del 2026 a las 9:00 de la noche, y como invitados especiales Anderson .Paak acá DJ Pee .Wee y Silk Sonic.

Concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros que se suma tras agotar boletos para los días 3, 4, 7 de diciembre, además de la fecha del 8 que ya casi no tiene lugares disponibles.

Quinto concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros forma parte de su esperada gira de conciertos The Romantic Tour.

Bruno Mars suma quinto concierto en el Estadio GNP Seguros: fecha y precios de boletos (Ocesa )

Fecha de venta y precios de boletos para quinta fecha de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros

La venta de boletos para la quinta fecha de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros arrancará el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 2:00 de la tarde por los servicios de Ticketmaster, sin preventas bancarias.

Mientras que el precio de boletos para el concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros se mantiene como en las fechas anteriores, con los siguientes costo ya con cargos: