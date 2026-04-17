María José tendrá un concierto en el Auditorio Nacional como parte de su gira Ahora o Nunca y continuación te decimos precio de los boletos, fecha y preventa.

La cantante de “Prefiero ser su amante” se presentará en el Auditorio Nacional el:

Fecha del concierto: jueves 6 de agosto

Sede: Auditorio Nacional

Preventa Banamex: lunes 20 de abril a las 11:00 AM

Venta general: martes 21 de abril a las 11:00 AM

María José en el Auditorio Nacional: Precio de los boletos

La preventa y venta de boletos para María José en el Auditorio Nacional será en Ticketmaster; recuerda que la preventa es para clientes Banamex.

Ticketmaster aún no ha revelado el costo de los boletos, pero se estima que tengan un costo de entre 750 a 3 mil 500 pesos más cargos de servicio.

María José en el Auditorio Nacional (X/@ocesa_pop)

El Auditorio Nacional se ubica en avenida Paseo de la Reforma, número 50, colonia Polanco V sección en la alcaldía Miguel Hidalgo.

María José compartió un mensaje para sus fans tras confirmar su concierto en el Auditorio Nacional.

“Volvemos con más ganas que nunca. Mis amantes de CDMX. Nos vemos este 6 de agosto en el Auditorio Nacional. Una noche más para cantar, gritar y soñar juntos” María José

María José regresa a los escenario con su EP “Ahora o Nunca”

En mayo de 2025, María José sorprendió a sus fans con el EP “Ahora o nunca”, nombre que también lleva su gira.

María José se presentará en el Auditorio Nacional en la segunda mitad del 2027 y no se descarta que abra más fechas en el Coloso de Reforma.