El Gobierno de la Ciudad de México ha confirmado concierto gratuito de la banda de rock alternativo, Garbage en el Zócalo de la capital del país.

Garbage se presentará en el Zócalo de CDMX el próximo sábado 14 de noviembre de 2026 en la plancha de la Plaza de la Constitución a las 8:00 de la noche.

Por ahora, el Gobierno de la CDMX no ha dado más detalles sobre el concierto gratuito de Garbage en el Zócalo, se espera que más adelante se den a conocer.

Garbage en el Zócalo de CDMX: fecha y hora del concierto gratuito (Gobierno de la CDMX )

Garbage regresa a CDMX con concierto gratuito

Garbage en el Zócalo de la CDMX ha sido una sorpresa para todos los fans de la banda del rock alternativo, magno show que se suma a sus predecesores como Shakira, Interpol o Rosalía ante la presencia de la música internacional en la capital del país.

Por lo que en esta ocasión serán Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker quienes se presenten en el Zócalo con sus más de tres décadas en la música.

Y por lo que los fans podrán escuchar grandes clásicos de Garbage en vivo desde el Zócalo, tales como Only Happy When It Rains, Stupid Girl y Push It.

Concierto de Garbage que marca su regreso a la CDMX, tras haberse presentado en septiembre de 2023, cuando la banda ofreció un concierto en el Pepsi Center WTC.