Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invitó a los capitalinos al concierto gratuito de Garbage que se realizará el próximo 14 de noviembre.

El espectáculo tendrá lugar en el Zócalo de Ciudad de México a las 20:00 horas, con acceso libre para quienes quieran disfrutar la presentación.

La mandataria destacó que la agrupación representa valores relacionados con la diversidad y la libertad de ser diferentes, además de formar parte de la escena alternativa internacional.

¿Cuándo será el concierto de Garbage en el Zócalo?

Durante su invitación, Clara Brugada resaltó que en la Ciudad de México la cultura no tiene boleto y convocó al público al concierto de Garbage, con fecha del sábado 14 de noviembre a las 8:00 p.m.

“Porque en esta ciudad la cultura no tiene boleto. Los invito a un concierto totalmente gratuito para todas y todos”, declaró la mandataria.

Nos vemos el próximo 14 de noviembre en el Zócalo para disfrutar de @garbage. ¡En nuestra ciudad, la cultura no tiene boleto! https://t.co/w1d2FLMQRS — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 16, 2026

Brugada describió a Garbage como una banda de rock alternativo que ha roto estereotipos y defendido la diversidad, así como la posibilidad de ser diferentes.

La agrupación también confirmó su presentación en el Zócalo, luego de señalar que recibió la invitación del gobierno mexicano para ofrecer este espectáculo.

Garbage manifestó sentirse orgullosa y profundamente honrada por la oportunidad de tocar en una plaza que considera especialmente importante dentro de su trayectoria.

Shirley Manson, vocalista de Garbage, también destacó el significado de presentarse en este escenario y aseguró que la agrupación se siente afortunada por la invitación.

Con esta presentación, Garbage ofrecerá un concierto de acceso gratuito en el corazón de la capital, donde el público podrá reunirse para escuchar a la banda.