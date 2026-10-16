Garbage confirmó su concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México para el próximo 14 de noviembre, después de que el anuncio se filtrara antes de tiempo.

La banda estadounidense de rock alternativo señaló en sus redes sociales que planeaba anunciar el concierto posteriormente, pero alguien se adelantó y reveló la información.

El grupo destacó que fue invitado por el gobierno mexicano para ofrecer el espectáculo, cuya entrada será gratuita para quienes deseen acudir a la histórica plaza capitalina.

Garbage en el Zócalo de CDMX: fecha y hora del concierto gratuito (Gobierno de la CDMX )

Garbage se reencuentra con su público mexicano en el Zócalo

Garbage explicó que el concierto estaba previsto como un anuncio próximo, pero decidió confirmar la presentación después de que la información se hiciera pública.

La agrupación manifestó sentirse orgullosa y profundamente honrada por la invitación para tocar en el Zócalo, considerado por la banda un lugar especialmente importante.

El espectáculo será gratuito y se realizará el 14 de noviembre, como parte del cierre de la gira de Garbage durante 2026.

Garbage en el Zócalo de CDMX: fecha y hora del concierto gratuito (Garbage )

Shirley Manson, vocalista de Garbage, también destacó el significado de presentarse en este escenario y aseguró que la agrupación se siente afortunada por la invitación.

La cantante recordó que Garbage visitó México por primera vez en 1996 , cuando ofreció una presentación en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Desde entonces, la banda ha mantenido una relación cercana con sus seguidores mexicanos, quienes recibieron al grupo desde sus primeros años dentro de la escena musical.

Garbage agradeció al público mexicano, al gobierno y a los equipos de México y California que participaron en la organización del espectáculo.

La agrupación también celebró que esta presentación represente un momento especial dentro de sus 30 años de trayectoria, marcada por su relación con México.