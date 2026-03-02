El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes será la sede para el regreso a México en concierto de la banda de rock estadounidense The Rapture.

Así que fans no se pierdan del regreso de The Rapture a México, pues le traemos todos los detalles de fecha y boletos para verlos en concierto en el Pabellón Oeste:

Fecha: Sábado 25 de abril 2026

Sede: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026 a las 10:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Palacio de los Deportes: 5 de marzo 2026 arrancando a las 10:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Para los tarjetahabientes Banamex la venta de boletos les tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Les estaremos actualizando el precio de boletos para el concierto de The Rapture en cuanto Ticketmaster los revele.

The Rapture regresa a México con show en Pabellón Oeste: fecha y boletos (Ocesa)

The Rapture también llegará a Guadalajara

No solo los fans de la CDMX serán parte del regreso de The Rapture a México, pues también la banda de rocks tendrá show en Guadalajara, Jalisco.

The Rapture se presentarán el jueves 23 de abril 2026 en el Auditorio Telmex, la venta general será el 5 de marzo a las 10:00 am a través de Boletomóvil y taquillas del recinto.