Arcángel anuncia gira en México por 5 ciudades: fechas y boletos

El cantautor estadounidense del reggaetonero y trap, Arcángel anuncia gira de conciertos en México por 5 ciudades del país de la gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.
Así que fans presten atención que les tenemos fechas, boletos y demás detalles de los conciertos de Arcángel en México:
- 13 de agosto 2026 - Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX
- 18 de agosto 2026 - Auditorio GNP, Puebla, Puebla
- 20 de agosto 2026 - Foro GNP, Mérida, Yucatán
- 22 de agosto 2026 - Auditorio Josefa, Querétaro, Querétaro
- 23 de agosto 2026 - Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco
- Hora: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin detalles
- Preventa Banamex: 4 de marzo 2025 desde las 11:00 de la mañana
- Venta General y taquillas de los recintos: 5 de marzo 2026 a partir de las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster y eTicket
- Precios Puebla:
- Vivir Es Increíble: $1,985
- Ruedo VIP: $1,440
- 1er Nivel: $1,510
- 2do Nivel: $1,050
- 3er Nivel: $780
- Precios Mérida:
- Vivir Es Increíble: $2,335
- Ruedo VIP: $1,985
- 1er Nivel: $1,630
- 1er Nivel V Limitada: $1,383
- 2do Nivel: $1,040
- 2do Nivel V Limitada: $883
- Precios Querétaro
- Referente VIP: $2,690
- Preferente Oro: $2,245
- Preferente Plata: $2,005
- Platea Balcón Izq:$1,770
- Platea Balcón Der: $1,770
- General Oriente: $1,510
- General Poniente: $1,510
- General Central: $1,170
Arcángel llega a México con una gran fiesta para celebrar su carrera musical con La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.
Para los fans, la preventa de boletos les dará 3 meses sin intereses en compras mínimas de 3 mil pesos para tarjetahabientes Banamex.