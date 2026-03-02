El cantautor estadounidense del reggaetonero y trap, Arcángel anuncia gira de conciertos en México por 5 ciudades del país de la gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

Así que fans presten atención que les tenemos fechas, boletos y demás detalles de los conciertos de Arcángel en México:

13 de agosto 2026 - Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX

18 de agosto 2026 - Auditorio GNP, Puebla, Puebla

20 de agosto 2026 - Foro GNP, Mérida, Yucatán

22 de agosto 2026 - Auditorio Josefa, Querétaro, Querétaro

23 de agosto 2026 - Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 4 de marzo 2025 desde las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas de los recintos: 5 de marzo 2026 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster y eTicket

Precios Puebla:

Vivir Es Increíble: $1,985 Ruedo VIP: $1,440 1er Nivel: $1,510 2do Nivel: $1,050 3er Nivel: $780

Precios Mérida:

Vivir Es Increíble: $2,335 Ruedo VIP: $1,985 1er Nivel: $1,630 1er Nivel V Limitada: $1,383 2do Nivel: $1,040 2do Nivel V Limitada: $883

Precios Querétaro

Referente VIP: $2,690 Preferente Oro: $2,245 Preferente Plata: $2,005 Platea Balcón Izq:$1,770 Platea Balcón Der: $1,770 General Oriente: $1,510 General Poniente: $1,510 General Central: $1,170

Arcángel anuncia gira en México por 5 ciudades: fechas y boletos (OCESA)

La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario de Arcángel llega a México

Arcángel llega a México con una gran fiesta para celebrar su carrera musical con La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

Para los fans, la preventa de boletos les dará 3 meses sin intereses en compras mínimas de 3 mil pesos para tarjetahabientes Banamex.