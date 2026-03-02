El cantautor estadounidense del reggaetonero y trap, Arcángel anuncia gira de conciertos en México por 5 ciudades del país de la gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

Así que fans presten atención que les tenemos fechas, boletos y demás detalles de los conciertos de Arcángel en México:

  • 13 de agosto 2026 - Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX
  • 18 de agosto 2026 - Auditorio GNP, Puebla, Puebla 
  • 20 de agosto 2026 - Foro GNP, Mérida, Yucatán 
  • 22 de agosto 2026 - Auditorio Josefa, Querétaro, Querétaro
  • 23 de agosto 2026 - Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco 
  • Hora: 8:00 de la noche 
  • Telonero: Sin detalles 
  • Preventa Banamex: 4 de marzo 2025 desde las 11:00 de la mañana 
  • Venta General y taquillas de los recintos: 5 de marzo 2026 a partir de las 11:00 am
  • Boletera: Ticketmaster y eTicket
  • Precios Puebla: 
  1. Vivir Es Increíble: $1,985
  2. Ruedo VIP: $1,440
  3. 1er Nivel: $1,510
  4. 2do Nivel: $1,050
  5. 3er Nivel: $780
  • Precios Mérida:
  1. Vivir Es Increíble: $2,335
  2. Ruedo VIP: $1,985
  3. 1er Nivel: $1,630
  4. 1er Nivel V Limitada: $1,383
  5. 2do Nivel: $1,040
  6. 2do Nivel V Limitada: $883
  • Precios Querétaro 
  1. Referente VIP: $2,690
  2. Preferente Oro: $2,245
  3. Preferente Plata: $2,005
  4. Platea Balcón Izq:$1,770
  5. Platea Balcón Der: $1,770
  6. General Oriente: $1,510
  7. General Poniente: $1,510
  8. General Central: $1,170
Arcángel anuncia gira en México por 5 ciudades: fechas y boletos (OCESA)

La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario de Arcángel llega a México

Arcángel llega a México con una gran fiesta para celebrar su carrera musical con La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

Para los fans, la preventa de boletos les dará 3 meses sin intereses en compras mínimas de 3 mil pesos para tarjetahabientes Banamex.