Lost Acapulco anuncia concierto en el Teatro Metropólitan: fecha y boletos

El surf de la banda mexicana, Lost Acapulco anuncia concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX.
Así que fans prepárense para no perderse la gran fiesta de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan con todos los detalles de fecha y boletos para que no se pierdan del concierto en vivo:
- Fecha: Sábado 3 de octubre 2026
- Sede: Teatro Metropólitan
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin detalle aún
- Preventa Banamex: 4 de marzo 2026 a las 11:00 am
- Venta general y en taquillas del Teatro Metropólitan: 5 de marzo 2025 a partir de las 11:00 de la mañana
- Precios de boletos: Sin revelarse
Playa Satán de Lost Acapulco llega al Teatro Metropólitan
El regreso a los escenarios de la CDMX de Lost Acapulco será en el Teatro Metropólitan con su Playa Satán tour.
Concierto de Lost Acapulco que promete ser todo un “ritual de baile, camisas floreadas y máscaras de luchador”.
Para los fans la venta de boletos les tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.
Mientras que la distribución de lugares en el Teatro Metropólitan para el concierto de Lost Acapulco será:
- VIP
- Preferente A
- Preferente AA
- Preferente B
- Preferente BB
- Balcón C
- Balcón D
- Balcón E
- Personas con discapacidad
Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.