El surf de la banda mexicana, Lost Acapulco anuncia concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que fans prepárense para no perderse la gran fiesta de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan con todos los detalles de fecha y boletos para que no se pierdan del concierto en vivo:

Fecha: Sábado 3 de octubre 2026

Sede: Teatro Metropólitan

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalle aún

Preventa Banamex: 4 de marzo 2026 a las 11:00 am

Venta general y en taquillas del Teatro Metropólitan: 5 de marzo 2025 a partir de las 11:00 de la mañana

Precios de boletos: Sin revelarse

Lost Acapulco anuncia concierto en el Teatro Metropólitan: fecha y boletos (OCESA)

Playa Satán de Lost Acapulco llega al Teatro Metropólitan

El regreso a los escenarios de la CDMX de Lost Acapulco será en el Teatro Metropólitan con su Playa Satán tour.

Concierto de Lost Acapulco que promete ser todo un “ritual de baile, camisas floreadas y máscaras de luchador”.

Para los fans la venta de boletos les tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Mientras que la distribución de lugares en el Teatro Metropólitan para el concierto de Lost Acapulco será:

VIP

Preferente A

Preferente AA

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad

Mapa Teatro Metropólitan (Ocesa)

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.