Robbie Williams se presentará en México el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes de CDMX, ¡y sus boletos ya están agotados en preventa!

Pues este 2 de marzo comenzó la preventa Banamex para el concierto de Robbie Williams en México; sin embargo, en el sitio de Ticketmaster ya aparecen como agotados los boletos.

Robbie Williams abre segunda fecha para México y se agotan en preventa

Tras agotar los boletos de su primer concierto en México para el 7 de octubre, Robbie Williams abrió una segunda fecha para el 8 de octubre en el Palacio de los Deportes; sin embargo, también se agotaron en preventa.

Y es que tal y como señalaron los fans, al abrirse la preventa para el segundo concierto de Robbie Williams en México, los boletos comenzaron a agotarse rápidamente, haciendo que una vez mas, el mapa del Palacio de los Deportes apareciera en gris; es decir, como agotados.

Algunos refrescaban la página y, aunque aparecían algunos asientos disponibles, estos desaparecían en segundos, tal y como ocurrió en la preventa de su primer concierto en México.

Por lo que muchos usuarios y fans esperan que Robbie Williams, el ícono del pop británico, abra una tercera fecha en México ante el éxito en ventas de sus boletos en CDMX.

Robbie Williams agota boletos para su segundo concierto en México en el Palacio de los Deportes (Ticketmaster )

Boletos de Robbie Williams para México se agotan en preventa

Hoy 2 de marzo inició la preventa de boletos para el concierto de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México; sin embargo, ya se agotaron.

De acuerdo a los usuarios, la plataforma de Ticketmaster que presenta el mapa del Palacio de los Deportes, recinto donde se presentará Robbie Williams el próximo 7 de octubre en CDMX, aparece completamente en gris, es decir que sus boletos se han agotado.

Robbie Williams agota boletos en preventa (Ticketmaster)

Algunos aseguran que aunque han refrescado la página, al momento de querer seleccionar zonas en azul, estas inmediatamente desaparecen indicando que ya no hay más boletos para Robbie Williams.

No obstante, ante la alta demanda de boletos para el concierto de Robbie Williams, se ha confirmado una segunda fecha en México en el Palacio de los Deportes: 8 de octubre del 2026, cuya preventa ya está activa este 2 de marzo.