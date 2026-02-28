Little Jesus anunció tres fechas de conciertos en CDMX con el Lunario del Auditorio Nacional como recinto elegido para el reencuentro con su público:

3 de junio (miércoles)

4 de junio (jueves)

5 de junio (viernes)

La noticia fue revelada por la banda de indie mexicano en sus redes oficiales, por lo que fanáticos ahora deberán poner manos a la obra y adquirir boletos para cualquiera de las tres fechas.

Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional: preventa de boletos para el concierto en CDMX

La preventa y venta general de boletos para los conciertos de Little Jesus se realizará en dos fases:

Preventa Banamex: lunes 2 de marzo

Venta general: a partir del martes 3 de marzo

Los boletos estarán disponibles a través de la página oficial de Ticketmaster.

En cuanto a la preventa bancaria, se ha informado que la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.

Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional: precio de los boletos

El precio de los boletos para el concierto de Little Jesus no ha sido revelado aún por Ticketmaster ni por la agrupación.

De acuerdo con algunas estimaciones —basadas en eventos similares en el Lunario del Auditorio Nacional— el rango de precios puede ir de entre los 500 hasta los 900 pesos.