“Una Historia Importante World Tour”, la gira de conciertos de Eros Ramazzotti, cambia de fechas en CDMX y Monterrey, pero en Guadalajara se cancela.
Mediante un comunicado publicado por Zignia Live, el cantante italiano -de 62 años- explicó que el cambio en la programación de sus shows es por recomendación médica.
Eros Ramazzotti se sometió a una cirugía en las cuerdas vocales en mayo de 2019 debido a un problema de engrosamiento o espesura en la zona. Este 2026, se sometió a una nueva operación.
“La operación de las cuerdas vocales salió bien”, informa y tras agradecer el apoyo y los mensajes de cariño que recibió de sus fans, asegura que recuperación total llevará tiempo.
“Mi médico me ha prescrito un programa de rehabilitación que no me permitirá estar listo para los ensayos ni para el inicio de la gira por Norte y Latinoamérica; lamentablemente, tendremos que esperar hasta 2027 para ello”Eros Ramazzotti
Finalmente, asegura que volverá a encontrarse con su séquito más fuerte que nunca.
Nuevas fechas de los conciertos de Eros Ramazzotti en CDMX y Monterrey
El concierto de Eros Ramazzotti en la Arena CDMX, estaba previsto para el 14 de noviembre de 2026, fue aplazado hasta el 23 de octubre 2027.
El concierto que se llevaría a cabo en Monterrey, el 10 de noviembre de 2026, fue aplazado hasta el 20 de octubre en Arena Monterrey.
Quienes deseen asistir al show en su nueva fecha, podrán hacerlo con el boleto ya adquirido, de lo contrario se realizará el debido reembolso.
Esta opción será válida a partir del 26 de agosto al 30 de octubre de 2026.
A la dirección electrónica “reembolsos@superboletos” con asunto REEMBOLSOS EROS (MTY o CMDX) se deberá enviar imagen de la identificación oficial de quien adquirió los boletos, así como los códigos QR de los accesos o fotografía de los boletos.
Concierto de Eros Ramazzotti en Guadalajara, se cancela
El show musical de Eros Ramazzotti previsto para el 12 de noviembre de 2026 en la Arena Guadalajara se canceló definitivamente.
Este evento no fue el único, el cantante también canceló de forma definitiva su concierto en el Estadio Nacional de San José.
Nuevas fechas de la gira “Una Historia Importante World Tour” de Eros Ramazzotti
La recuperación de Eros Ramazzotti afectó su gira “Una Historia Importante World Tour”, a continuación las nuevas fechas:
- 24 de septiembre de 2027 - Toronto, Coca-Cola Coliseum
- 26 de setiembre de 2027 - Montreal, Place Bell
- 29 de septiembre de 2027 - Boston, Boch Center Wang Theatre
- 2 de octubre de 2027 -Nueva York, Radio City Music Hall
- 5 de octubre de 2027 - Chicago, Rosemont Theatre
- 8 de octubre de 2027 - Miami, Kaseya Center
- 13 de octubre de 2027 - Houston, Smart Financial Centre
- 16 de octubre de 2027 - Los Ángeles, YouTube Teter
- 20 de octubre de 2027 - Monterrey, Arena Monterrey
- 23 de octubre de 2027 - México, Arena CMDX
- 28 de octubre de 2027 - Lima, Arena 1
- 3 de noviembre de 2027 - Santiago, Movistar Arena
- 6 de noviembre de 2027 - Buenos Aires, Movistar Arena
- 9 de noviembre de 2027 - Säo Paulo, Vibra Säo Paulo