Taylor Swift regresó a su gira mundial The Eras Tour después de 2 meses de descanso, en donde incluyó 7 nuevas canciones de The Tortured Poets Department.

The Eras Tour volvió de la mano con Taylor Swift -34 años de edad- haciendo su primera parada en París, Francia, en donde incluyó 7 nuevas canciones de su nuevo disco The Tortured Poets Department.

Y como era de esperarse, Taylor Swift tuvo que hacer algunos ajustes, reducciones y cambios de vestuario para que pudiera incluir estas 7 nuevas canciones de The Tortured Poets Department.

Estas son las 7 nuevas canciones de The Tortured Poets Department para The Eras Tour de Taylor Swift

The Tortured Poets Department se ha integrado al setlist de The Eras Tour de Taylor Swift, quien volvió a los escenarios después de dos meses de descanso, iniciando su gira por Europa.

Y después de haber lanzado The Tortured Poets Department el pasado 19 de abril, los fans esperaban que Taylor Swift incluyera canciones de este nuevo disco, algo que en efecto sucedió.

Pero para poder incluir las 7 nuevas canciones de The Tortured Poets Department, tuvo que quitar algunas y juntar otras eras, como Folklore y Evermore.

Pero a cambio, los fans en Partis pudieron disfrutar de una actuación completamente nueva de Taylor Swift con las 7 canciones de The Tortured Poets Department, además de cambios de vestuario.

En ese sentido, estas son las 7 canciones que Taylor Swift añadió de The Tortured Poets Department a su gira The Eras Tour:

But Daddy, I Love Him So High School Who’s Afraid of Little Old Me? Down Bad Fortnight The Smallest Man Who Ever Lived I Can Do It With A Broken Heart

Además incluyó canciones en su set acústico de The Tortured Poets Department, al que llamó The Female Rage: The Musical:

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

loml

So Long, London

Estos son los conciertos que dará Taylor Swift con The Eras Tour presentando las canciones de The Tortured Poets Department

Después de 4 días en Francia, The Eras Tour se moverá por toda Europa durante el 2024, regresando a Estados Unidos y Canadá, en donde se espera terminé el 8 de diciembre de este año.

En ese sentido, los países que presenciarán las 7 nuevas canciones de The Tortured Poets Department en The Eras Tour de Taylor Swift, más las canciones sorpresa serán: