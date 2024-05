¿Taylor Swift se inspiró en la mercancía pirata de México para su versión satánica? Los fans se lo preguntan tras su primer concierto de The Eras Tour en París, Francia.

Y es que después de dos meses de descanso, Taylor Swift -34 años de edad- retomó su gira internacional de The Eras Tour en París el pasado 9 de mayo.

En donde además de cambiar el setlist de The Eras Tour al incluir las canciones de su nuevo disco, The Tortured Peets Department, Taylor Swift incluyó nuevos vestuarios y visuales.

Especialmente un visual llamó la atención, pues mientras Taylor Swift estaba en el set de The Tortured Poets Department cantando ‘Who’s Afraid of Little Old Me?’, apareció una versión satánica ¿inspirada en mercancía pirata de México?

El visual de Taylor Swift satánica que habría sido inspirada por la mercancía pirata de México

La gira The Eras Tour de Taylor Swift ha retomado su camino por Europa, en donde nuevas canciones, vestuarios, coreografías y visuales tomaron el escenario.

Pero un visual de una Taylor Swift satánica llamó la atención, pues los fans identificaron la imagen siendo esta muy parecida a una mercancía pirata de México.

Y es que cuando Taylor Swift se presentó en 2023 en México, se viralizó una playera de la cantante en donde aparecía en su versión satánica.

La mercancía pirata que a los colaboradores de Taylor Swift agradó y compraron en México, incluso se llevaron estampas de “Santa Taylor” para sus viajes en The Eras Tour.

Por lo que ahora se preguntan si es que el nuevo visual de Taylor Swift satánica fue inspirado por la mercancía pirata de México.

Taylor Swift en The Eras Tour en Paris (Lewis Joly / AP Photo / AP)

Taylor Swift en The Eras Tour en Paris (JULIEN DE ROSA / AFP / AFP)

No solo la Taylor Swift satánica; enloquece a los swifties con nuevas canciones y cambios de vestuario

Si bien muchos ya esperaban que se añadieran las canciones nuevas de The Tortured Poets Department a The Eras Tour tras dos meses de descanso, la cantante sorprendió a sus fans.

Pues Taylor Swift tuvo que hacer algunos recortes y sacrificios para incluir las nuevas canciones de su nuevo disco, quitando algunas de las favoritas de los fans.

No obstante, a cambio de ello la cantante hizo varios performances, incluyendo el visual de Taylor Swift satánica inspirada en la mercancía de México.

Las nuevas canciones que Taylor Swift añadió a su setlist además de su versión satánica inspirada en la mercancía pirata, fueron: