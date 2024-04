¿A qué hora sale The Tortured Poets Department? El nuevo disco de Taylor Swift está por salir y te damos la hora exacta de estreno en México.

El próximo 19 de abril saldrá el undécimo álbum de estudio de Taylor Swift -34 años de edad-, el cual lleva por nombre The Tortured Poets Department.

Por lo que te damos los detalles del próximo estreno de The Tortured Poets Department, el nuevo disco de Taylor Swift.

Como ya se reveló, The Tortured Poets Department es el nuevo disco de Taylor Swift que saldrá el próximo 19 de abril, el cual fue anunciado el pasado 4 de febrero.

The Tortured Poets Department fue anunciado durante la 66º entrega de los Premios Grammy el pasado 4 de febrero, cuando Taylor Swift subió para recoger su Grammy número 13:

“Este es mi 13º Grammy. Mi número de la suerte; no sé si lo he dicho alguna vez. Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que llevo guardando desde los dos últimos años. Mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama The Tortured Poets Department”.

Taylor Swift