Tras presentarse cuatro fechas en el Foro Sol, Taylor Swift -33 años- provocó una pelea entre las swifties mexicanas y argentinas ¿todo por una canción y Lionel Messi?

No cabe dudas que el fanatismo muchas veces puede llevar a grandes peleas, tal y como ocurrió en Twitter -ahora X- con las fans de Taylor Swift de México y Argentina.

Pues luego de que Taylor Swift cantara una canción en su tercer concierto de México, las fans de Argentina comenzaron a hacer revuelo en Twitter, tanto que hasta Lionel Messi -36 años- salió embarrado.

Hasta Lionel Messi salió embarrado por esta canción de Taylor Swift que echó a pelear a swifties mexicanas y argentinas

Taylor Swift se presentó 4 noches seguidas en el Foro Sol de México, siendo este el inicio de su gira internacional con The Eras Tour por Latinoamérica y el mundo.

Y como en cada uno de sus conciertos, Taylor Swift sorprende a sus fans con dos canciones sorpresas en versión acústica; es decir, que no están en su setlist originalmente.

En donde una de esas canciones que cantó para el 26 de agosto fue ‘You’re on Your Own Kid’ de su álbum Midnights.

Esta canción había estado siendo pedida tanto por las swifties mexicanas como por las argentinas, tanto que en redes sociales comenzaron a pelearse a tal grado de insultarse.

Sin embargo, Taylor Swift terminó por cantarla en México, despertando el enojo de las swifties argentinas a tal grado de también insultar a la cantante en Twitter.

Lo cual despertó la xenofobia entre ambos lados e incluso las swifties argentinas comenzaron a criticar las “friendship bracelets” o “pulseras de la amistad” que hacían las mexicanas.

Cabe mencionar que esto ya es una tradición en los conciertos de Taylor Swift y que incluso menciona la cantante en esta canción; pero ¿qué tiene que ver Lionel Messi y porqué fue la pelea?

YOYOK, CORNELIA STREET Y SNOW ON THE BEACH SON DE MEXICO GANAMOS HERMANAS GANAMOS GANAMOS Y CHÚPENLA TODAS ESAS XENOFOBICAS DE CIERTO PAÍS YOYOK ES DE MEXICO GANAMOSSSSS VIVA MEXICO MI PAÍS MI PAÍS #MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/WeFmiEziQC — Natalia 🔅/ VI A TAYLOR (@nataliaseg_) August 27, 2023

Argentina se fue a chingar a sus madre, YOYOK fue para Mexico y me tocó escucharla en vivo 💋 pic.twitter.com/nEoeaLkJPF — Mel🪩n (@melipalomadepaz) August 27, 2023

¿De qué trata ‘You’re on Your Own Kid’? La canción de Taylor Swift que provocó pelea entre swifties mexicanas y argentinas

‘You’re on Your Own Kid’ de Taylor Swift provocó toda una pelea en redes sociales después de que la cantante decidiera cantarla en México como una de sus canciones sorpresa durante sus 4 fechas en el país.

Lo cual provocó la ira de las swifties argentinas, pues desde que se anunciaron las fechas internacionales, se estuvo pidiendo para ambos países esta canción.

Y es que tal y como dice ‘You’re On Your Own Kid’ - o YOYOK abreviada-, es una carta a ella misma en donde narra su propia historia.

De cómo desde pequeña logró superarse y estar en donde está, teniendo que haber pasado por muchas cosas.

Es una canción que Taylor Swift le canta a una versión más joven de ella en donde la alienta y le da ánimos de seguir adelante, tomando las lecciones de vida que le restan por vivir.

En ‘You’re on Your Own Kid’ Taylor Swift da una reflexión de lo que ha sido su vida hasta el momento, el precio de ser famosa y que realmente, al final de cuentas está ella sola para apoyarse.

Esta canción ha tenido sentido en el fandom, siendo una de las más personales de Taylor Swift hasta el momento y que muchos swifties le han tomado mucho cariño.

Esta es la razón por la que relacionan a Lionel Messi con la canción de Taylor Swift que provocó pelea entre swifties mexicanas y argentinas

Luego de que se suscitara una pelea entre siwfties mexicanas y argentinas después de que Taylor Swift cantara You’re on You’re Own Kid en México, muchos se preguntan ¿qué tiene que ver Lionel Messi en esto?

La respuesta es sencilla: las swfties argentinas han estado haciendo edits de Lionel Messi en redes desde que Argentina ganó el mundial y la canción de fondo es la de Taylor Swift.

Pues han comparado la vida de Lionel Messi con lo que menciona Taylor Swift en su canción, por lo cual las siwfties argentinas aseguran que esa canción “les pertenece”.

Sin embargo y a modo de respuesta irónica, las swifties mexicanas respondieron con edits de AMLO, aunque todo se trataba de una broma.

Pero al parecer las fans argentinas de Taylor Swift se tomaron muy en serio que no cantara YOYOK en su país, pues hubo algunos comentarios que decían que “le había quitado” esa canción a Lionel Messi.

Tanto que las swifties argentinas aseguraban que Taylor Swift había “ofendido” no solo a Lionel Messi sino a toda Argentina al cantar esa canción en México.

Hasta el momento, la pelea todavía continua en redes e incluso se están organizando para pedir a Taylor Swift que vuelva a cantar esa canción cuando de sus conciertos en Argentina.

que sigan llorando las mexichangas, yoyok fue escrita por y para leo messi pic.twitter.com/rml9xS1emF — َ (@jhnsqn) August 27, 2023