El artista surcoreano del k-pop, Taemin, miembro más joven de SHINee regresa a México en concierto con su gira LiMiNaL.

Taemin de SHINee ha confirmado fechas en concierto para Monterrey y la Ciudad de México, ciudades que visitará durante su nueva gira mundial LiMiNaL, además de presentarse en:

Seúl, Corea del Sur

Santiago, Chile

Lima, Perú

São Paulo, Brasil

San José, Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos

Las Vegas, Estados Unidos

Grand Prairie, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos

Newark, Estados Unidos

Por ahora, Taemin de SHINee no ha confirmado fechas exactas para sus conciertos en Monterrey y CDMX, así como las sedes para esto.

Te estaremos actualizando todos los detalles en cuanto Taemin de SHINee los revele, con fechas, sedes, boletos, precios, preventa y si se tendrá venta Weverse.

Taemin de SHINee confirma su regreso a México con la gira LiMiNaL (Taemin)

Taemin de SHINee regresa a México para presentar Phase 1: Soft Violence

La gira LiMiNaL de Taemin de SHINee será su regreso a México con el que estará promocionando su nuevo y cuarto álbum de estudio Phase 1: Soft Violence.

El nuevo álbum Phase 1: Soft Violence de Taemin de SHINee será una producción de larga duración que tendrá su lanzamiento el próximo 31 de agosto.

Entre detalles del regreso en solitario de Taemin de SHINee, su nuevo trabajo discográfico será con un concepto más maduro, pero también oscuro.

Tras lanzar Taemin de SHINee un pequeño adelanto de lo que contendrá Phase 1: Soft Violence con un video titulado “This is”, y que te dejamos a continuación: