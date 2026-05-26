El dúo neoyorquino de dance-pop y house, Sofi Tukker llegarán a la CDMX con un concierto en el Pepsi Center WTC.

Así que les tenemos ya todos los detalles para el concierto en CDMX Sofi Tukker en Pepsi Center WTC con fecha, boletos y demás para que no te los pierdas de ver:

Fecha: Sábado 31 de octubre 2026

Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta fans: 28 de mayo 2026 a las 10:00 de la mañana previo registro

Preventa Banamex: 28 de mayo 2026 a las 11:00 am

Venta general y en taquillas del Pepsi Center WTC: 29 de mayo a las 10:00 de la mañana

Precio de boletos: Aún sin precios revelados

Sofi Tukker en Pepsi Center WTC: fecha y boletos para su concierto en CDMX (Ocesa)

Sofi Tukker trae su Animal Talk Tour 2026 a México

La gira Animal Talk Tour 2026 de Sofi Tukker llegará a México con lo más nuevo de la música del dúo.

Además de su concierto en Pepsi Center WTC de la CDMX, Sofi Tukker también se presentarán en Guadalajara el viernes 30 de octubre de 2026 en el Teatro Estudio Cavaret.

Sofi Tukker en Pepsi Center WTC: fecha y boletos para su concierto en CDMX (Sofi Tukker )

Ambas fechas en concierto para Sofi Tukker tendrán su preventa de boletos al mismo tiempo, así como se contara con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.