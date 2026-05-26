Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha y boletos del TWO’R Amigos

Los intérpretes mexicanos, Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional en concierto para su exitosa gira TWO’R Amigos.
Así que fans presten atención que les te tenemos todos los detalles de fecha y boletos del TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional:
- Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026
- Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Preventa Banamex: 28 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana
- Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 29 de mayo 2026 desde las 11:00 am
- Precio de boletos:
- Preferente A: $3,300
- Preferente B: $3,200
- Preferente C: $3,100
- Preferente D: $2,650
- Luneta A: $2,500
- Luneta B: $2,250
- Luneta C: $2,000
- Balcón A: $2,000
- Balcón B: $1,600
- Balcón C: $1,250
- Primer piso A: $1,500
- Primer piso B: $1,000
- Primer piso C: $850
- Primer piso D: $650
- Segundo piso A: $700
- Segundo piso B: $550
- Segundo piso C: $400
- Segundo piso D: $200
TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional
El Auditorio Nacional tendrá de regreso la gira TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares con un concierto más que promete para celebrar 13 años juntos en este tour.
Para los fans, la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.
Si deseas acudir por tus boletos sin cargos, lo podrás hacer a partir de la venta general en las taquillas del Auditorio Nacional, mismo recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.