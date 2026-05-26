Los intérpretes mexicanos, Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional en concierto para su exitosa gira TWO’R Amigos.

Así que fans presten atención que les te tenemos todos los detalles de fecha y boletos del TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional:

Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026

Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Preventa Banamex: 28 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 29 de mayo 2026 desde las 11:00 am

Precio de boletos:

Preferente A: $3,300 Preferente B: $3,200 Preferente C: $3,100 Preferente D: $2,650 Luneta A: $2,500 Luneta B: $2,250 Luneta C: $2,000 Balcón A: $2,000 Balcón B: $1,600 Balcón C: $1,250 Primer piso A: $1,500 Primer piso B: $1,000 Primer piso C: $850 Primer piso D: $650 Segundo piso A: $700 Segundo piso B: $550 Segundo piso C: $400 Segundo piso D: $200

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha y boletos del TWO’R Amigos (OCESA)

TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional tendrá de regreso la gira TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares con un concierto más que promete para celebrar 13 años juntos en este tour.

Para los fans, la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas acudir por tus boletos sin cargos, lo podrás hacer a partir de la venta general en las taquillas del Auditorio Nacional, mismo recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.