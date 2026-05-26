Los intérpretes mexicanos, Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional en concierto para su exitosa gira TWO’R Amigos.

Así que fans presten atención que les te tenemos todos los detalles de fecha y boletos del TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional:

  • Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026
  • Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Preventa Banamex: 28 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana
  • Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 29 de mayo 2026 desde las 11:00 am
  • Precio de boletos:
  1. Preferente A: $3,300
  2. Preferente B: $3,200
  3. Preferente C: $3,100
  4. Preferente D: $2,650
  5. Luneta A: $2,500
  6. Luneta B: $2,250
  7. Luneta C: $2,000
  8. Balcón A: $2,000
  9. Balcón B: $1,600
  10. Balcón C: $1,250
  11. Primer piso A: $1,500
  12. Primer piso B: $1,000
  13. Primer piso C: $850
  14. Primer piso D: $650
  15. Segundo piso A: $700
  16. Segundo piso B: $550
  17. Segundo piso C: $400
  18. Segundo piso D: $200
Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha y boletos del TWO’R Amigos
Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha y boletos del TWO’R Amigos (OCESA)

TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional tendrá de regreso la gira TWO’R Amigos de Emmanuel y Mijares con un concierto más que promete para celebrar 13 años juntos en este tour.

Para los fans, la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas acudir por tus boletos sin cargos, lo podrás hacer a partir de la venta general en las taquillas del Auditorio Nacional, mismo recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.