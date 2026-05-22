Madreperla tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan y aquí te decimos el precio de los boletos, fecha y preventa.

El concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan será:

Fecha: jueves 27 de agosto

Preventa Banamex: lunes 25 de mayo a las 11:00 am

Venta general: martes 26 de mayo a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Madreperla en el Teatro Metropólitan: precio de los boletos

Madreperla debutó en el Vive Latino 2026 y su concierto en el tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan el 27 de agosto.

El precio de los boletos para el concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan aún no se han revelado, pero podrían costar entre los 400 y mil pesos.

Madreperla está integrada por:

José Manuel Aguilera, de 67 años de edad

Alfonso André, de 63 años de edad

Federico Fong, de 59 años de edad

Cecilia Toussain, de 67 años de edad

El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia, número 90, en la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

Madreperla tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan (X/@ocesa_total)

Madreperla es una banda emergente en el rock nacional

Los integrantes de Madreperla tiene una larga trayectoria en el rock nacional, tras trabajar en bandas como Caifanes, Arpía y Jaguares.

Además de que Cecilia Toussaint cuenta con una larga trayectoria como actriz y cantante.

Madreperla es una banda emergente en el rock nacional y ha lanzado canciones como “No sé cómo llegar” y “Si pudieras oír”.

El concierto de Madreperla en el Teatro Metropólitan es uno de los más esperados por sus fans, pues es su primer concierto en solitario.

A pesar del gran éxito que han tenido, Madreperla no ha revelado si tendrá más conciertos en CDMX u otros estados.