Pixar lanzó el tráiler final de Toy Story 5, donde los icónicos juguetes Woody, Buzz Lightyear y Jessie lideran la batalla por el tiempo de juego frente a la tecnología.

La nostalgia se apodera de los fans con el el próximo estreno de Toy Story 5, y en este último tráiler muestra el regreso de los personajes clásicos de la saga que marcó generaciones como Woody, BuzzLightyear, Jesse y toda la pandilla.

Tráiler de Toy Story 5 muestra el enfrentamiento entre juguetes y tecnología

Disney y Pixar han revelado el tráiler final de Toy Story 5, en donde muestra a un poco de lo que les espera a los personajes cláicos de la saga, pues Woody, Buzz, Jessie y otros juguetes se darán cuenta que Bonnie ya no quiere jugar con ellos, prefiriendo dispositivos tecnológicos como Lilypad, lo que genera una batalla por la atención.

En el adelanto, los juguetes enfrentan este nuevo desafío en donde Bonnie prefiere al Lilypad, dejando a Woody y sus amigos en riesgo de ser olvidados.

Este trailer final de Toy Story 5, revela cuales serán algunos de los personajes clásicos que regresarán para esta nueva entrega, tales como:

Buzz

Woody

Jessie

Forky

Slinky

Rex

Trixie

Señor y Señora cara de papa

Tiro al blanco

La nueva historia de Toy Story 5, que se espera se estrene el próximo 18 de junio del 2026 en cines, explora temas como la lealtad, la amistad y la obsolescencia en un mundo dominado por pantallas.