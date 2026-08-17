Te compartimos el cartel completo del Simifest 2026 con Snoop Dogg, Miguel y más artistas.

Este lunes 17 de agosto, Dr. Simi sorprendió al revelar en redes sociales a los artistas que serán parte de la tercera edición del Simifest.

Cartel completo del Simifest 2026

El cartel del Simifest 2026 está conformado por los siguientes artistas y bandas:

Snoop Dogg

Miguel

María Barracuda

Dr. Simi

Descartes a Kant

Romoo

Los Eclipses

Los Blenders

Por el momento, el lineup del Simifest 2026 ha sido revelado de forma parcial.

Más adelante, el Dr. Simi dará a conocer a los demás invitados que tendrá en su concierto.

Como ya es una costumbre el Simifest mezcla tanto artistas internacionales como nacionales para todos los gustos.

Así que se esperan más sorpresas para su cartel de este año que se liberará en los siguientes días.

Simifest 2026: cartel completo con Snoop Dogg, Miguel y más artistas (Especial)

¿Cuándo y dónde es el Simifest 2026?

El Simifest 2026 también ya confirmó su fecha. Está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 5 de diciembre.

La presentación de Snoop Dogg, Miguel y María Barracuda, entre otros artistas será en el famoso Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se ubica en Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.