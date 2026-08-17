¿No sabes cuándo es el Simifest 2026? Acá la fecha, precios de boletos y preventa del concierto.

Vía redes sociales se anunció la tercera edición del Simifest, evento organizado por Dr. Simi para todos los amantes de la música.

Fecha del Simifest 2026

El Simifest 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre. La cita del Simifest 2026 es en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Dicho recinto de la CDMX que se ubica en Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Precio de boletos para el Simifest 2026

El Simifest 2026 contará con tres tipos de boletos. Este es el precio de cada uno:

General: 1,700 pesos

Preferente: 2,500 pesos

VIP: 4,000 pesos

Toma en cuenta que el Simifest no tendrá fases como otro tipo de festivales de música, así que te sugerimos comprar tus entradas con anticipación.

¿Cuándo es el Simifest 2026? Fecha, precios de boletos y preventa (Especial)

Preventa de boletos del Simifest 2026

La preventa de boletos para el Simifest 2026 arrancará este martes 18 de agosto en punto de las 9:00 a.m. vía Ticketmaster.

Usuarios con tarjeta BBVA podrán adquirir sus entradas al evento con hasta 3 meses sin intereses.

Con cada boleto que se venda del Simifest se apoyará la iniciativa Simi Planeta, ayudando en la reforestación de diferentes zonas en CDMX y Estado de México.