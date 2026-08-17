La carrera de Miguel comenzó durante su adolescencia, siendo su nacionalidad mexico-estadounidense la que marcó gran parte de sus influencias musicales.

Este 2026, Miguel se encuentra de gira para llevar a los escenarios lo nuevo de CAOS, su nuevo álbum de estudio lanzado en 2025.

¿Quién es Miguel?

Miguel Jontel Pimentel, conocido artísticamente como Miguel, nació en San Pedro, California.

Es cantante, compositor y productor musical, reconocido principalmente por su trabajo dentro del R&B contemporáneo y alternativo.

Miguel, cantante (Instagram | @miguel)

Desde adolescente comenzó a escribir y grabar canciones y, con el tiempo, desarrolló un estilo que mezcla R&B con elementos de soul, funk, rock, hip-hop y música electrónica.

A la fecha, Miguel suma un total de 5 álbums, todos lanzados entre 2010 y 2025. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran:

Adorn

Sure Thing

Sky Walker

All I Want Is You

Coffee

How Many Drinks?

¿Cuántos años tiene Miguel?

Miguel nació el 23 de octubre de 1985, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Quién es la pareja de Miguel?

Miguel mantiene una relación con Margaret Zhang, directora, escritora y fotógrafa australiana de ascendencia china.

La pareja hizo pública su relación en 2024 y posteriormente comenzó una nueva etapa familiar.

Margaret Zhang e hijo (Instagram | @miguel)

¿Qué signo zodiacal es Miguel?

Al haber nacido un 23 de octubre, Miguel pertenece al signo de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Miguel?

En 2026 se dio a conocer que Miguel tiene un hijo llamado Angel, fruto de su relación con Margaret Zhang.

¿Qué estudió Miguel?

Miguel completó sus estudios de secundaria mediante un programa de educación alternativa.

Durante esa etapa comenzó a desarrollar profesionalmente su interés por la música y pasó buena parte de sus años de secundaria aprendiendo sobre grabación y producción en un estudio.

El cantante ha contado que decidió cambiar de escuela después de preocuparse por la influencia que algunos compañeros podían tener sobre él.

Finalmente, consiguió su diploma y se convirtió en el primer integrante de su familia en graduarse.

Miguel, cantante (Instagram | @miguel)

¿En qué ha trabajado Miguel?

Miguel ha trabajado principalmente como cantante, compositor y productor musical, aunque también ha incursionado como actor y productor audiovisual.

Su carrera comenzó detrás de los estudios de grabación durante la adolescencia, antes de convertirse en uno de los nombres más reconocidos del R&B alternativo.