División Minúscula estará en el Palacio de los Deportes. Te damos precio de boletos, fecha y preventa para su concierto.

El show en vivo de División Minúscula será bastante especial para los fans, ya que la agrupación festejará su 30 aniversario.

Precio de boletos para División Minúscula en el Palacio de los Deportes

Por el momento, Ocesa no ha revelado el precio de boletos para División Minúscula.

Sin embargo, se espera que el costo de las entradas vaya de los 744 a los 2,381 pesos.

Todo dependerá de la zona del Palacio de los Deportes que se elija.

División Minúscula en el Palacio de los Deportes (División Minúscula / Facebook)

Fecha para División Minúscula en el Palacio de los Deportes

El concierto de División Minúscula en el Palacio de los Deportes ya tiene fecha y horario confirmado:

Fecha: viernes 18 de diciembre 2026

Horario: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Tras presentarse en el Vans Warped Tour, División Minúscula llega al Palacio de los Deportes en CDMX.

La banda interpretará sus mejores temas, aquellos que la consolidaron como un referente del rock alternativo.

División Minúscula en el Palacio de los Deportes (División Minúscula / Facebook)

Preventa para División Minúscula en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para ver a División Minúscula en el Palacio de los Deportes será vía Ticketmaster:

Venta Beyond: miércoles 16 de septiembre a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: jueves 17 de septiembre a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: viernes 18 de septiembre a las 11:00 a.m.

Venta General: sábado 19 de septiembre a las 11:00 a.m.