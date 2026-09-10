Camila en Arena CDMX: fecha y boletos para su concierto

Camila, el grupo de pop formado por Mario Domm, Samuel “Samo” Parra y Pablo Hurtado está de regreso a los escenarios de la capital del país, con un concierto en la Arena CDMX.

Así que fan, prepárense si no se quieren perder de ver a Camila en la Arena CDMX, pues a continuación les dejamos todos los detalles de fecha y boletos para su concierto:

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026

Sede: Arena CDMX de la Ciudad de México

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta general de boletos: A partir del 21 de septiembre a las 12:00 pm

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Sin revelarse

(Camila )

Camila celebra 20 años en la Arena CDMX

La Arena CDMX será el recinto para celebrar 20 años de carrera de Camila en concierto que promete traer sus mejores éxitos en vivo.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.