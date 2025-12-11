Además del Auditorio Nacional, el cantante mexicano de 48 años de edad, Jorge Siddhartha González Ibarra, conocido solo como Siddhartha tendrá fecha en concierto 2026 para verlo en el Palacio de los Deportes.

Por lo que presta atención que te tenemos los detalles para fecha, precio de boletos y demás del concierto de Siddhartha en el Palacio de los Deportes

Fecha: Viernes 4 de septiembre 2026

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin información

Preventa Banamex: 11 de diciembre 2025 desde las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Palacio de los Deportes: 12 de diciembre 2025 a partir de las 11:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Concierto de Siddhartha en el Palacio de los Deportes (Especial)

Palacio de los Deportes se suma a la gira de concierto de Siddhartha en 2026

Siddhartha no parará en 2026, pues ahora su gira de conciertos suma fecha en el Palacio de los Deportes.

Para los fans que desean ver en concierto a Siddhartha desde el Palacio de los Deportes se tendrá 3 meses sin intereses en boletos solo con compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas ahorrarte los cargos por servicio, podrás comprar tus boletos en taquilla del Palacio de los Deportes, a partir de la fecha de la venta general.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.