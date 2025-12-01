El cantante mexicano de 48 años de edad, Jorge Siddhartha González Ibarra, conocido como Siddhartha regresa en concierto al Auditorio Nacional 2026.

Concierto de Siddhartha del cual a los fans ya les tenemos los detalles de fecha confirmada, cómo conseguir boleto y demás para que no se pierdan el show en vivo:

Fecha: Viernes 17 de abril 2026

Sede: Auditorio Nacional

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Aún sin información

Venta Beyond: 2 de diciembre 2025 arrancando a las 9:00 am y con códigos

Preventa Banamex: 3 de diciembre 2025 desde las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Auditorio Nacional: 4 de diciembre 2025 desde las 11:00 am

Siddhartha regresa al Auditorio Nacional para darnos una noche que se quedará en la memoria💫#PreventaBanamex: 3 de diciembre.

Venta general a partir del 4 de diciembre. pic.twitter.com/4yyZ4qO4WE — Ocesa Total (@ocesa_total) December 1, 2025

El Auditorio Nacional de la CDMX tendrá el regreso en concierto del artista mexicano Siddhartha en 2026.

Concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional 2026 que forma parte de la gira para el próximo año con lo mejor de su música.

Pese a que se desconoce el precio de boletos, la distribución en el Auditorio Nacional para el concierto de Siddhartha será de la siguiente forma:

VIP

Preferente B

Preferente C

Preferente D

Luneta A

Luneta B

Luneta C

Balcón A

Balcón B

Balcón C

Piso 1 A

Piso 1 B

Piso 1 C

Piso 1 D

Piso 2 A

Piso 2 B

Piso 2 C

Piso 2 D

Auditorio Nacional (Auditorio Nacional)

Para los fans, las preventas de boletos para los conciertos de Siddhartha en el Auditorio Nacional tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Si deseas ir por tus boletos ya con la venta general, recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.