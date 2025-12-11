El próximo 2026, uno de los conciertos en la CDMX que ya está confirmado es el de La Santa Cecilia en el Teatro Metropólitan.
La banda conformará la lista de banda y artistas que visitarán la capital del país y los fans ya solo están a la espera de la preventa y venta general de boletos.
Fecha del concierto de La Santa Cecilia en México 2026
El concierto de La Santa Cecilia en México 2026 ya tiene fecha confirmada y sede: el Teatro Metropólitan:
- Sábado 12 de diciembre de 2026
Boletos para el concierto de La Santa Cecilia en CDMX
Los boletos para La Santa Cecilia estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Metropólitan en las siguientes fechas:
- Preventa Banamex (3 meses sin intereses): viernes 12 de diciembre
- Venta general: sábado 13 de diciembre
Sin embargo, cabe destacar que el precio de los boletos para ver a La Santa Cecilia en vivo todavía está por confirmarse.
La Santa Cecilia es una agrupación que se ha dado a conocer gracias al espectáculo musical que ofrece.
Y es que parte de su originalidad radica en la fusión de sonidos cumbia, bolero, tango con ritmos mexicanos.
La agrupación llegará al Teatro Metropólitan después de un concierto en la ciudad de Los Ángeles, California, demostrando así el amplio alcance que han tenido en la escena musical.