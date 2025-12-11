El próximo 2026, uno de los conciertos en la CDMX que ya está confirmado es el de La Santa Cecilia en el Teatro Metropólitan.

La banda conformará la lista de banda y artistas que visitarán la capital del país y los fans ya solo están a la espera de la preventa y venta general de boletos.

Fecha del concierto de La Santa Cecilia en México 2026

El concierto de La Santa Cecilia en México 2026 ya tiene fecha confirmada y sede: el Teatro Metropólitan:

Sábado 12 de diciembre de 2026

¡La bohemia de La Santa Cecilia regresa al Metropólitan el próximo 12 de septiembre! 🌻💃🏻#PreventaBanamex: 12 de diciembre.

Venta general a partir del 13 de diciembre. pic.twitter.com/lqLZaXRh6A — Ocesa Total (@ocesa_total) December 10, 2025

Boletos para el concierto de La Santa Cecilia en CDMX

Los boletos para La Santa Cecilia estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Metropólitan en las siguientes fechas:

Preventa Banamex (3 meses sin intereses): viernes 12 de diciembre

Venta general: sábado 13 de diciembre

Sin embargo, cabe destacar que el precio de los boletos para ver a La Santa Cecilia en vivo todavía está por confirmarse.

La Santa Cecilia es una agrupación que se ha dado a conocer gracias al espectáculo musical que ofrece.

Y es que parte de su originalidad radica en la fusión de sonidos cumbia, bolero, tango con ritmos mexicanos .

La agrupación llegará al Teatro Metropólitan después de un concierto en la ciudad de Los Ángeles, California, demostrando así el amplio alcance que han tenido en la escena musical.