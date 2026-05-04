World Tour 2026 de BTS llega hoy 7 de mayo en su primer concierto al Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Así que prepárate para llegar a tiempo y no perderte de nada, a continuación todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto del 7 de mayo de BTS en Estadio GNP Seguros:

Check VIP: 4:00 de la tarde

Apertura de puertas: 6:00 pm

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

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BTS en Estadio GNP Seguros con su primer concierto hoy 7 de mayo

Este jueves 7 de mayo, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook de BTS regresan a México con su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Concierto de BTS para promocionar su nuevo disco ARIRANG, el cual lanzaron en marzo pasado; además de traer en vivo sus grandes éxitos.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.