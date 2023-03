Este viernes, la cantante Miley Cyrus lanzó su esperado disco Endless Summer Vacation, en el cual River es su nuevo sencillo, canción que revela con su letra la liberación de la cantante.

Tras el éxito de Flowers, Miley Cyrus- de 30 años de edad- al fin estrenó su nuevo disco Endless Summer Vacation, álbum compuesto de 12 temas.

Mismo de los cuales se puede escuchar River, el nuevo sencillo de Miley Cyrus y el cual habla de la liberación y los cambios de la cantante.

River es la nueva canción de Miley Cyrus que se coloca como el segundo sencillo de su disco Endless Summer Vacation.

Y tal y como Flower fue una canción llena de indicios y declaraciones, así como su video, Miley Cyrus lo vuelve hacer.

Pues según palabras de la propia Miley Cyrus explica qué significa su canción River y en qué se inspiró.

A lo que River nació en uno de los momentos más vulnerables de Miley Cyrus, donde todo pasaba para la cantante, pero también en el cual evolucionó.

Por lo que River es una canción como “un viaje” y sentía que era “una lluvia de abril”, es decir, “nunca deja de llover”.

En este sentido Miley Cyrus explica que quería cambiar esto y que “empezara a caer amor”, una forma de liberarse de todo lo mal que la paso, donde la lluvia se convirtió en un río de mejor color.

I got a new dress just to meet you downtown

Can you walk me through the park just to show it off?

I can pull my hair back in that tight way that you like

If you wrap me in your arms and never stop

Heart beats so loud that it’s drown me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

Blowing bubbles in the bath, I can’t stop from thinking lately

You could be the one, have the honor of my babies

Hope they have your eyes and that crooked smile

Was a desеrt ‘fore I met you, I was in a drought

Heart bеats so loud that it’s drownin’ me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

You’re never runnin’ dry (Oh)

I feel you everywhere

Your face is all in my hair (Hair)

Covered up in your sweat

It turns me on that you care, baby

Your love, it flows just like a river

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river

You’re just like a river (Heart beats so loud that it’s drownin’ me out)

You’re just like a river (Livin’ in an April shower)

You go on forever (You’re pourin’ down, baby, drown me out)

You’re just like a river