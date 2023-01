Miley Cyrus le canta al amor propio en su nueva canción ‘Flowers’, cuya letra parece contar la historia de su resurrección tras el doloroso divorcio que tuvo con Liam Hemsworth.

¿A caso Miley Cyrus le está siguiendo los pasos a Shakira? Como su colega colombiana, la intérprete de ‘Hanna Montana’ parece haber elegido a la música, nuevamente, para darle un cierre definitivo a su historia de amor con Liam Hemsworth.

Lo mejor de todo es que con ‘Flowers’, el primer sencillo de su disco ‘Endless Summer Vacation’, que se estrenará el 10 de marzo de 2023, Miley Cyrus da muestras de haber sanado a partir del el amor propio.

Miley Cyrus (@mileycyrus)

‘Flowers’, de Miley Cyrus, es una respuesta a ‘When I Was your Man’, la canción favorita de Liam Hemsworth

‘Flowers’, la nueva canción de Miley Cyrus, parece responder a ‘When I Was your Man’ -tema de Bruno Mars que en algún momento Liam Hemsworth identificó como su canción favorita-, desde una perspectiva de superación y amor propio.

En su canción, Mars desea que la nueva pareja de su chica le compre flores, la lleve a bailar y le dedique todo su tiempo para hacerla feliz.

La canción de Miley Cyrus inicia recordando que a pesar de haber visto arder el hogar que construyó al lado de su amado, no deseaba que la relación terminara.

Luego, ‘Flowers’ responde a ‘When I Was your Man’, diciendo que no necesita que alguien más le compre flores, sostenga su mano y la ame, para ser feliz, pues ella lo ha logrado por sí misma.

Miley Cyrus no quiere dejar ir a Liam Hemsworth (GUS RUELAS / REUTERS)

Miley Cyrus muestra en ‘Flowers’ cómo ha logrado superar a Liam Hemsworth, a partir del amor propio

No sólo la letra de ‘Flowers’ parece tener un último mensaje de adiós para Liam Hemsworth, también el videclip, en el que Miley Cyrus aparece haciéndose más fuerte a través del ejercicio.

También, Miley Cyrus se muestra feliz bailando sola y luciendo más hermosa que nunca mientras camina sola por las calles de California, amandose ella misma, mejor de lo que podría hacerlo otra persona.

¡Vaya mensaje de empoderamiento el de Miley Cyrus en ‘Flowers’! Si quieres escuchar la canción, te dejamos el video, que contiene la letra completa.