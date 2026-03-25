Según reportes del medio británico Daily Mail, Kelly Osbourne rompió su compromiso con el músico Sid Wilson, tras 8 meses de la muerte de su famoso padre, el músico Ozzy Osbourne.

Separación de Kelly Osbourne y Sid Wilson de Slipknot que también se da luego de su compromiso en el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath en Birmingham en julio de 2025.

Kelly Osbourne y Sid Wilson rompen compromiso, muerte de Ozzy Osbourne habría afectado a su hija

Fuentes cercanas aseguran que Kelly Osbourne y Sid Wilson han roto su compromiso, tras meses difíciles desde la muerte de su famoso padre Ozzy Osbourne.

“En verdad, ella y Sid han estado enfrentando desafíos en su relación durante algún tiempo, y las cosas no eran como parecían”. Fuentes en anonimato

Se dice que Kelly Osbourne ha estado luchando tras la pérdida de su padre, sin embargo, ha sido un proceso de duelo “increíblemente difícil” para la cantante, a la par de que trata de ser una mejor madre para el hijo que tiene con Sid Wilson.

Y pese a que Kelly Osbourne y Sid Wilson intentaron mantener a flote su relación, la situación no llegó a más, por lo que ambos decidieron que la separación era la mejor.

“Intentaron que la relación funcionara, sobre todo por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que la separación era la mejor opción. Kelly ha sufrido mucho durante el último año. A pesar de todo, se mantiene sobria y ahora se centra en sí misma y en su papel de madre”. Fuentes en anonimato

Kelly Osbourne rompe su compromiso con Sid Wilson tras la muerte de Ozzy Osbourne (Especial )

Tras 27 años de conocerse Kelly Osbourne y Sid Wilson se separan

Kelly Osbourne y Sid Wilson se separan, tras 27 años de conocerse, sorprendiendo a muchos, sin embargo, hasta ahora la pareja no ha confirmado o desmentido esta información.

La relación de Kelly Osbourne y Sid Wilson se dio luego de que se conocieran cuando Slipknot hizo una gira con Ozzfest, el festival de música fundado por Ozzy Osbourne en 1999.

Sin embargo, su relación se hizo pública en 2002, tras compartir una publicación de Kelly Osbourne en la que escribió “después de 23 años de amistad, no puedo creer dónde hemos terminado. Eres mi mejor amigo, mi alma gemela, y estoy profundamente enamorado de ti, Sidney George Wilson”.

Y tras años de relación, Kelly Osbourne y Sid Wilson comparten un hijo en común, Sidney de 3 años.