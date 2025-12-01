El festival de música Resuena Dos Equis 2026 reveló al fin su cartel de conciertos encabezado por Rels B, Yandel y Manuel Turizo.

Por lo que Resuena Dos Equis 2026 se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar de la música del género urbano, pues el cartel del festival se completa con los concierto de:

Rels B

Yandel Sinfónico

Manuel Turizo

Omar Courtz

Dei V

Ivy Queen

De La Rose

Brytiago

MC Davo

Omar Camacho

Luck Ra

Alanis Yuki

Destino

Olivia Wald

La Santa

Víctor Mendivil, actuación especial

¿Cuándo y dónde es Resuena Dos Equis 2026 con cartel encabezado por Rels B, Yandel y Manuel Turizo?

Resuena Dos Equis 2026 con cartel encabezado por Rels B, Yandel y Manuel Turizo tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo del próximo año en Puebla.

La sede del festival de música Resuena Dos Equis 2026 es el Foro Cholula, recinto ubicado en la recta Cholula - Puebla número 2417 en San Andrés Cholula.

Preventa de boletos Resuena Dos Equis 2026

Si deseas ir a Resuena Dos Equis 2026 la venta general de boletos arrancará el próximo viernes 5 de noviembre a partir de las 2:00 de la tarde en el sistema e-Ticket.

Mientras que el precio de boletos para Resuena Dos Equis 2026 serán: