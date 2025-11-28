Esto es lo que debes saber del concierto de Carolina Durante en México 2026, aquí el precio, fecha y preventa para el Foro Puebla.

La banda madrileña, Carolina Durante, visitará la Ciudad de México para dar un concierto a sus fans.

Precio de boletos para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla

El precio de boletos para Carolina Durante en el Foro Puebla de la CDMX es este:

Sección Pista: 992 pesos

Sección Balcón: 868 pesos

Las entradas se podrán adquirir vía Ticketmaster, el límite de boletos será de ocho por comprador.

Carolina Durante en México 2026 (Carolina Durante / Facebook)

Fecha para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla

Ya se reveló la fecha del concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla, tómalo en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 10: 30 de la noche

Para vivir una gran experiencia en el Foro Puebla, se recomienda a llegar con tiempo al recinto.

El concierto de Carolina Durante es parte de la gira “Fin de la aventura” donde la banda promoverá su más reciente álbum.

Se espera que el show de Carolina Durante sea memorable ya que la agrupación cantará temas como “Perdona” y “El himno titular”.

Preventa de boletos para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla

No habrá preventa para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla de la CDMX.

La venta general de boletos ya está activa para todo los fanáticos.