Esto es lo que debes saber del concierto de Carolina Durante en México 2026, aquí el precio, fecha y preventa para el Foro Puebla.
La banda madrileña, Carolina Durante, visitará la Ciudad de México para dar un concierto a sus fans.
Precio de boletos para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla
El precio de boletos para Carolina Durante en el Foro Puebla de la CDMX es este:
- Sección Pista: 992 pesos
- Sección Balcón: 868 pesos
Las entradas se podrán adquirir vía Ticketmaster, el límite de boletos será de ocho por comprador.
Fecha para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla
Ya se reveló la fecha del concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla, tómalo en cuenta:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Termino del concierto: 10: 30 de la noche
Para vivir una gran experiencia en el Foro Puebla, se recomienda a llegar con tiempo al recinto.
El concierto de Carolina Durante es parte de la gira “Fin de la aventura” donde la banda promoverá su más reciente álbum.
Se espera que el show de Carolina Durante sea memorable ya que la agrupación cantará temas como “Perdona” y “El himno titular”.
Preventa de boletos para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla
No habrá preventa para el concierto de Carolina Durante en el Foro Puebla de la CDMX.
La venta general de boletos ya está activa para todo los fanáticos.