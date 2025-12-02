La México se convertirá en una pista de baile con el concierto de Los Ángeles Azules en 2026, la agrupación de originaria de Iztapalapa llegará por primera vez a esta sede.

¿Quieres ver a Los Ángeles Azules en la CDMX? Aquí te contamos todos los detalles de su concierto, como la fecha, boletos y preventa para La México:

Fecha: 6 de junio del 2026

Sede: La México, CDMX

Hora: Aún por confirmar

Telonero: Aún sin información

Preventa Banamex: 4 de diciembre 2025 a partir de las 10:00 AM en Ticketmaster.

Venta General: 5 de diciembre 2025

Precio de los boletos: No se ha dado a conocer el costo de las entradas

Los Ángeles Azules en CDMX 2026 (@ocesa_total / X )

¿Cómo llegar a La México para disfrutar del concierto de Los Ángeles Azules en CDMX 2026?

Tras agotar sus presentaciones en el Auditorio Nacional en este mes de diciembre, Los Ángeles Azules dan un paso importante y se presentarán por primera vez en La México, uno de los recintos más emblemáticos del país.

Los Ángeles Azules llegarán a La México como parte de su gira “Sigamos bailando juntos”.

Será una oportunidad única para disfrutar de una de las bandas más emblemáticas de México.

Si deseas acudir al concierto de Los Ángeles Azules en La México, recinto que se encuentra ubicado en Avenida Augusto Rodín 130, Ciudad de los Deportes, Benito Juárez, te damos las rutas más rápidas: